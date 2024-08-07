В Музее Победы открылась выставка о советской авиации в годы войны

В Музее Победы откроется выставка о советской авиации в годы войны.



Выставочный проект откроется 7 августа в преддверии Дня Военно-воздушных сил, передает пресс-служба музея.



Выставка «Война: день за днем» рассказывает о вкладе Военно-воздушных сил Красной Армии в Победу.



«В 1941-1945 годах советские самолеты совершили около 3,125 миллиона боевых вылетов и нанесли противнику значимый урон в живой силе и технике. В воздушных боях и на аэродромах было уничтожено 57 тысяч самолетов противника. В этот период советские летчики совершили более 600 воздушных и около 500 „огненных“ таранов. А групповые воздушные бои нередко перерастали в целые сражения с участием крупных сил авиации, что говорило о высокой степени накала воздушного противоборства», — рассказали в Музее Победы.



В экспозиции представлено более 40 уникальных раритетов из фондов Музея Победы — фотографии, документы, личные вещи и обмундирование летчиков времен войны, авиационные приборы, уцелевшие фрагменты самолетов Як-1 и Ил-2 периода Великой Отечественной войны, авиационная пушка 20-мм ШВАК, прицел коллиматорный ПАК-1 и другие раритеты.









Фото: пресс-служба Музея Победы