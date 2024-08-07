Народные умельцы и фольклорные коллективы соберутся на фестивале «Сено-солома» в Тульской области

07.08.2024

Народные умельцы и фольклорные коллективы соберутся на фестивале «Сено-солома» в Тульской области
В Тульской области пройдет летний фестиваль «Сено-солома».

Мероприятие пройдет 17 августа в музее-заповеднике «Куликово поле». В нем примут участие народные умельцы и фольклорные коллективы.

«На празднике с ароматами жаркого лета и спелых фруктов гостей ждут выступления скоморохов и сельские соревнования, мастер-классы, народные игры и концерт фольклорных коллективов из Тулы и области. Участники фестиваля смогут пообщаться с милыми питомцами Конного двора и посетить ярмарку-продажу меда нового урожая», — рассказали организаторы.

Гостей фестиваля ждет большая программа мероприятий, связанных с русскими народными традициями, ремеслами, промыслами.

В программу вошли также соревнования по сельскому спорту, медовая ярмарка, верховая езда, музыкальные номера.


Фото: Pixabay.com