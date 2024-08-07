Новгородский музей-заповедник сообщил о рекордной посещаемости

Новгородский музей-заповедник принял рекордное число посетителей за семь месяцев текущего года.



По информации ГМЗ, учреждением было принято за указанный период более 775 тысяч посетителей.



«Это рекордное число посещений. Только в июле мы приняли на 40 тыс. человек больше, чем год назад. И это — несмотря на то, что многие крупные объекты закрыты на реставрацию», — рассказали в музее.



По прогнозам администрации, 2024 год в целом должен превысить показатели рекордного для новгородских музейщиков прошлого года. Тогда комплекс посетили 1 млн 266 тысяч человек.



На территории Новгородского музея-заповедника находится более ста памятников архитектуры. В фондах музея находится порядка миллиона предметов, включая уникальное собрание средневековых берестяных грамот.





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