Ездовая пони Карамель начала работать в музее-заповеднике «Царское Село»

07.08.2024

Ездовая пони Карамель начала работать в музее-заповеднике «Царское Село»
В музее-заповеднике «Царское Село» появилась первая ездовая пони, передает пресс-служба учреждения.

В музее сообщили, что пони по кличке Карамель — умная, спокойная и обладаем всеми необходимыми качествами для работы с детьми.

«Она сразу поняла свою миссию: трепетно относится к маленьким всадникам, „подсказывает“ им моменты управления и посадки», — рассказали в учреждении.

Животному создали отдельный домик «со всеми удобствами» в конюшне исторического комплекса «Императорская ферма». Пони уже принимает участие в музейных событиях.

В минувшем году в конном комплексе музея-заповедника открылась школа верховой езды.

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Царское Село"