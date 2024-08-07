Ездовая пони Карамель начала работать в музее-заповеднике «Царское Село»

В музее-заповеднике «Царское Село» появилась первая ездовая пони, передает пресс-служба учреждения.



В музее сообщили, что пони по кличке Карамель — умная, спокойная и обладаем всеми необходимыми качествами для работы с детьми.



«Она сразу поняла свою миссию: трепетно относится к маленьким всадникам, „подсказывает“ им моменты управления и посадки», — рассказали в учреждении.



Животному создали отдельный домик «со всеми удобствами» в конюшне исторического комплекса «Императорская ферма». Пони уже принимает участие в музейных событиях.



В минувшем году в конном комплексе музея-заповедника открылась школа верховой езды.





Фото: пресс-служба музея-заповедника "Царское Село"