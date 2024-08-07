Собянин ознакомился с ходом реконструкции Киностудии им. Горького

07.08.2024

Собянин ознакомился с ходом реконструкции Киностудии им. Горького
Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом реконструкции Киностудии имени Горького.

Градоначальник в сопровождении генерального директора киностудии Юлианы Слащевой осмотрел объекты студии.

По словам мэра, в результате реконструкции и строительства новых корпусов съемочные площади увеличатся вдвое — до 100 тысяч кв. метров.

В Валдайском проезде планируется возвести 2 новых объекта площадью 52,5 тыс. кв.м., студийно-производственный комплекс с современными съемочными павильонами, центром визуальных технологий.

На улице Сергея Эйзенштейна будут реконструированы старые и возведены новые объекты, в результате чего площадь студийного комплекса увеличится до 43 тыс. кв. метров.


Фото: Pixabay.com