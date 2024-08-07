Собянин ознакомился с ходом реконструкции Киностудии им. Горького

Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом реконструкции Киностудии имени Горького.



Градоначальник в сопровождении генерального директора киностудии Юлианы Слащевой осмотрел объекты студии.



По словам мэра, в результате реконструкции и строительства новых корпусов съемочные площади увеличатся вдвое — до 100 тысяч кв. метров.



В Валдайском проезде планируется возвести 2 новых объекта площадью 52,5 тыс. кв.м., студийно-производственный комплекс с современными съемочными павильонами, центром визуальных технологий.



На улице Сергея Эйзенштейна будут реконструированы старые и возведены новые объекты, в результате чего площадь студийного комплекса увеличится до 43 тыс. кв. метров.









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