Собянин ознакомился с ходом реконструкции Киностудии им. Горького

07.08.2024
Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом реконструкции Киностудии имени Горького.
Градоначальник в сопровождении генерального директора киностудии Юлианы Слащевой осмотрел объекты студии.
По словам мэра, в результате реконструкции и строительства новых корпусов съемочные площади увеличатся вдвое — до 100 тысяч кв. метров.
В Валдайском проезде планируется возвести 2 новых объекта площадью 52,5 тыс. кв.м., студийно-производственный комплекс с современными съемочными павильонами, центром визуальных технологий.
На улице Сергея Эйзенштейна будут реконструированы старые и возведены новые объекты, в результате чего площадь студийного комплекса увеличится до 43 тыс. кв. метров.
Фото: Pixabay.com