Завершились съемки исторической драмы Александра Котта о Павле I

07.08.2024
Завершились съемки исторической драмы «Павел. Первый и последний».
Сериал рассказывает об одном из самых неоднозначных, загадочных, трагичных императоров в отечественной истории.
В Сети доступен тизер-трейлер
фильма. Проект создается Первым каналом при поддержке ИРИ.
Главную роль в проекте сыграл Денис Власенко. Режиссером выступил Александр Котт. В актерский состав проекта вошли Наталья Суркова, Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Владимир Стеклов, Артем Крылов, Александр Чевычелов, Евгений Харитонов, Дарья Коныжева и другие.
«Мы много снимали в Петербурге, в Ростове „делали“ старую Москву, съемки проходили и в самой столице, где были выстроены сногсшибательные декорации, в которых, куда ни повернись, все дышало восемнадцатым веком, ну или нашим представлением о красоте того времени», — рассказал о съемочном процессе режиссер.
Фото: Первый канал