Новый сезон в Мариинском откроет Торжественная месса Бетховена

Новый сезон в Мариинском театре откроется 5 сентября, передает пресс-служба учреждения. 242-й сезон откроет в Концертном зале Торжественная месса Бетховена в исполнении солистов оперы, Хора и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.



Солировать будет скрипач Лоренц Настурика-Гершовичи.



В Мариинском-2 на следующий день, 6 сентября, состоится монументальная опера Мусоргского «Хованщина». Главные партии исполнят Юлия Маточкина, Станислав Трофимов, Михаил Петренко, Сергей Скороходов, Олег Видеман, Владислав Сулимский, Андрей Попов. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.



На Исторической сцене театра первым спектаклем станет «Евгений Онегин» Чайковского в легендарной постановке Юрия Темирканова. В спектакле задействованы Алексей Марков, Инара Козловская, Игорь Морозов, Екатерина Сергеева.



Балетный сезон откроется 17 сентября «Лебединым озером» Чайковского при участии Виктории Терёшкиной и Кимина Кима. Спектакль будет посвящен юбилею выдающегося педагога Марины Васильевой.









Фото: пресс-служба Минкультуры России