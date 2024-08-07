В Москве стартовали съемки драмеди о подростках «16 лет и 9 месяцев»

В Москве стартовали съемки драмеди «16 лет и 9 месяцев».



Главная героиня картины — 16-летняя школьница Тоня — отличница и танцовщица, влюбленная в главного красавца школы. Чтобы понравиться парню, Тоня пытается казаться старше и врет, что давно встречается с парнями. Через пару недель после встречи Тоня узнает, что беременна. Для ее избранника свидание с девушкой — очередное развлечение.



Режиссером картины выступит Анна Курбатова. В фильме роли сыграют Дарья Матвеева, Олег Савостюк, Юлия Александрова, Кирилл Гребенщиков, Денис Косиков, Валентина Карташева, Александра Флоринская и Анатолий Кот.



Релиз картины запланирован на 2025 год и пройдет на ТВ-3.





Фото: пресс-служба ТВ-3