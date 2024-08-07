Спектакли Мариинского театра в 241-м сезоне посетили 2 млн зрителей

Фото: Мария Колясникова/пресс-служба Мариинского театра

Сезон 2023/24 завершился в Концертном зале 29 июля оперой «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси. В Мариинском-2 6 августа состоялась заключительная опера «Кольцо нибелунга».Последним в сезоне спектаклем на Исторической сцене 11 августа станет «Лебединое озеро» Театра балета им. Л. Якобсона.В 241-м сезоне состоялось восемь премьер: оперы «Демон» Рубинштейна, «Пуритане» Беллини, «Гугеноты» Мейербера, «Золушка» Россини, «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса, а также балеты «Анюта» на музыку Гаврилина в постановке Владимира Васильева, «Концертные танцы» на музыку Стравинского и «Коппелия» Делиба в постановке Александра Сергеева.Одним из центральных событий сезона стал проект «Гений места» — фестиваль музыкальных приношений великим русским композиторам. В уходящем сезоне прошли также самые масштабные за всю историю гастроли Мариинского театра в Китае — коллектив дал концерты в шести городах.