Начались съемки авантюрной комедии «Нейробатя»

Стартовали съемки авантюрной комедии «Нейробатя».



Центральный персонаж фильма — молодой айтишник Гриша, который создал робота-петуха и хочет участвовать с ним в битве роботов. Для участия в поединке Грише нужно стереть из всех баз данных сведения об отце, который отбывает наказание, так как являлся криминальным авторитетом. Отец героя тем временем сбегает из тюрьмы.



Производством фильма занимаются Dudka Film и продакшн Георгия Малкова.



Сценарий к фильму написали Дмитрий Кирюшкин при участии Алана Монро.



Режиссер — Виталий Дудка. В актерский состав вошли Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Александр Обласов, Аскар Нигамедзянов, Сергей Чихачёв и другие.









Фото: Dudka Film