Дистрибьюторы из США, Канады и Европы купили коллекцию анимации «Союзмультфильма»

Более 50 короткометражных и классических фильмов киностудии «Союзмультфильм» приобрели дистрибьюторы из разных стран, включая Францию, Бельгию, Чехию, Швейцарию, США и Канаду с начала года, передает пресс-служба киностудии.



Отмечается, что рост доходов студии от продажи короткометражных фильмов на международные рынки составил 30% в сравнении с минувшим годом.



Контент «Союзмультфильма» появится в кинотеатрах в виде сборников, он выйдет на онлайн-платформах, blu-ray носителях, показан на фестивалях и детских мероприятиях.



«Коллекция короткометражной и классической анимации „Союзмультфильма“ — настоящая сокровищница сюжетов, авторских стилей и смыслов что признано на высоком международном уровне — многие из них имеют награды знаменитых мировых смотров. Мы рады делиться этим богатством во всех уголках нашей планеты, ведь российские мультфильмы — проводники общечеловеческих, универсальных ценностей, и, рассказанные языком образа, они попадают в сердца миллионов зрителей по всему миру», — прокомментировала сделки председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.



В «Союзмультфильме» самыми популярными у зарубежных компаний назвали фильмы «Школа елок», «Носки для звезды», «Бельчонок и санки», «Посох», «Девочка, дракон и папа», «Теплая звезда» и «Два трамвая».









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