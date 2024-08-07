Впервые за четверть века на аукцион выставят акварель Серова

Акварель Валентина Серова «Новодевичий монастырь» станет топ-лотом предстоящего аукциона «Три столицы. Москва — Санкт-Петербург — Казань».



Аукцион пройдет 11 августа, его организатором выступит «Клуб коллекционеров графики».



На торгах будет представлена подборка оригинальных графических работ художников XVII — XXI вв., посвященных Москве, Санкт-Петербургу и Казани.



Организаторы торгов отметили, что акварель Серова является большой редкостью, так как на открытых торгах живопись художника практически не встречается.



Законченная акварель кисти Серова на международных аукционах выставлялась в последний раз более четверти века назад.



«Что касается акварелей мастера, последняя продажа прошла в 2006 году на торгах Sotheby’s в Лондоне. Тогда „Охота с борзой“ ушла с молотка за 250 тысяч евро при оценочной стоимости 65 тысяч. Это еще раз говорит об исключительности вещей Серова на любых торгах», — рассказал Сергей Подстаницкий, историк искусств, коллекционер и сооснователь аукционного дома.



Стоимость лота на предстоящих торгах составит 15 млн рублей.





Фото предоставлено организатором торгов