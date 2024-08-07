Объявлена программа кинофестиваля «Будем жить»

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Смотр пройдет с 15 по 25 августа и будет приурочен к Году семьи. Заявки на участие в конкурсе прислали из 15 стран мира. Всего было прислано 410 работ, сообщили в оргкомитете смотра. Площадками для конкурсной программы фестиваля будут Центральный дом кинематографистов и Библиотека им. С. Эйзенштейна.«2024 год объявлен Годом семьи, однако такие фильмы снимали раньше — они уже есть. Развивается тенденция обращения к человеку, возникают вопросы: „Какой он?“, „Что ему интересно?“. Это волнует и кинематографистов, и зрителей. Мы не случайно встроили телевизионные фильмы в программу. Ведь сегодня телевидение и интернет занимают огромное место и в развлекательном, и в познавательном смысле. И с самого начала существования фестиваля мы говорили режиссерам делать разнообразное, жанровое кино для того, чтобы люди получали удовольствие от просмотра. Кто-то просто порадуется, а кто-то уйдет с новыми мыслями», — рассказал о концепции фестиваля его президент, народный артист России, худрук Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке, глава Московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов.В конкурсную программу фестиваля вошло 8 полнометражных игровых лент, 21 короткометражная и 11 документальных картин.В список полнометражных картин — участниц конкурсной программы вошли «Анна и Вано. Ванна и вино» режиссера Алекса Некто, «Вера» режиссера Иры Волковой, «Остров Юрьева» Александра Баршака, «Последняя цена» Наура Гармелия, «Про мою маму и про меня» Дмитрия Губарева, «Рай под ногами матерей» Руслана Акуна, «Соло» Ярослава Карделло, «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского.