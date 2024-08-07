Красноярский ТЮЗ представит три лучших спектакля в Москве

Красноярский театр юного зрителя отправится на гастроли в Москву.



Во второй половине августа на сцене Театра имени Е. Вахтангова труппа представит три постановки — «Алиsу», «Евгения Онегина» и «Анну Каренину», передает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что театр представит три лучших своих постановки.



«Вахтанговцы редко предоставляют Историческую сцену гастролерам, но для нас они сделали исключение», — рассказали в театре.



Спектакль «Алиsа» откроет гастрольную программу. Постановка, завоевавшая спецприз «Золотой маски» будет показана трижды — 19,20 и 21 августа.



«Также в гастрольной программе Красноярского ТЮЗа спектакль „Евгений Онегин“ режиссера Мурата Абулкатинова. Его представят на Основной сцене Театра Вахтангова также три раза — 23, 24 и 25 августа. Завершает гастрольную программу спектакль в необычном жанре — психологический балет в одном действии „Анна Каренина“ режиссера Александра Плотникова», — говорится в сообщении учреждения.









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