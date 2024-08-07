Биографический фильм о Бобе Дилане выйдет в декабре

Стала известна дата выхода байопика об американском музыканте Бобе Дилане «Совершенный незнакомец».



Главную роль в картине сыграл Тимоти Шаламе. Лента выйдет 25 декабря 2024 года и будет конкурировать с ремейком фильма ужасов «Носферату» Роберта Эггерса, который также готовится к выходу в прокат под католическое Рождество, передает Variety.



В биографическом фильме «Совершенный незнакомец» будут показаны годы жизни Боба Дилана с начала его музыкальной карьеры, когда тот приехал в Нью-Йорк в 1960-е годы. Все песни в фильме исполнит сам Тимоти Шаламе.



В основу сценария картины легла книга Элайджи Уолда 2015 года. Сам музыкант не принимал участия в создании картины, однако сделал несколько замечаний по сценарию и провел несколько встреч с режиссером Джеймсом Мэнголдом.



Помимо Тимоти Шаламе, в картине сыграли Эдвард Нортон, Бойд Холбрук, Элли Фаннинг, Скут МакНэйри, Моника Барбаро, Дэн Фоглер.









Фото: кадр из фильма "Совершенный незнакомец"