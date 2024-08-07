Кассовые сборы российского кино за два летних месяца составили 5,4 млрд рублей

Объем рынка кинопроката в РФ за два летних месяца составили 5,4 млрд рублей.



Это максимальный показатель за последние три года. Кинотеатры страны посетили 16,3 млн зрителей, передает пресс-служба Министерства культуры России.



«За два летних месяца объем рынка кинопроката Российской Федерации в денежном выражении составил 5,4 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 16,3 млн зрителей. Кассовые сборы июня-июля 2024 года стали максимальными за последние три года», — говорится в сообщении ведомства.



Киносборы за июнь и июль в сравнении с показателями 2023 года увеличились на 1,5 млрд рублей, 2022 — на 3 млрд.



Лидерами летнего кинопроката стали приключенческий боевик «Майор Гром: Игра» и семейная комедия «Манюня: Приключения в Москве».









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