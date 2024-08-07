Первой премьерой Театра на Таганке станет спектакль «Желтая стрела»

Первой премьерой 61-го сезона Театра на Таганке станет спектакль «Желтая стрела» режиссера Анны Закусовой.



Премьера пройдет на Сцене на Факельном в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе театра.



По словам постановщика, спектакль включает много шоу-номеров, песни в живом исполнении, стендап.



«В нем много юмора, я надеюсь, зритель будет смеяться. На этом контрасте, мне кажется, довольно тонко звучат экзистенциальные тексты Пелевина. Есть о чем подумать. Как я живу, чего я хочу, счастлив ли я, есть ли у меня выбор? И вновь смеяться», — рассказала Анна Закусова.



В постановке задействованы актеры Павел Левкин, Баин Бовальдинов, Алексей Финаев-Николотов, Иван Лоскутов, Всеволод Кремер, Юлия Стожарова.









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