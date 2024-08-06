Умер актер сериала «Она написала убийство» Чарльз Сайферс

Американский актер Чарльз Сайферс скончался на 86-м году жизни. Об этом Variety заявил его менеджер Крис Роу.





По словам представителя актера, покойный был его близким другом. Актер давно сотрудничал с менеджером.





«Мне будет его не хватать», — добавил Крис Роу.





Сайферса не стало в воскресенье, 4 августа, в штате Аризона. Актер известен благодаря ролям в фильмах «Побег из Нью-Йорка», «Туман», «Нападение на 13-й участок», франшизе «Хэллоуин». Также он снимался в сериалах «Санта-Барбара», «Она написала убийство», «Ангелы Чарли» и многих других.









Фото: YouTube