Умер актер сериала «Она написала убийство» Чарльз Сайферс

Умер актер сериала «Она написала убийство» Чарльз Сайферс

06.08.2024

Американский актер Чарльз Сайферс скончался на 86-м году жизни. Об этом Variety заявил его менеджер Крис Роу.

По словам представителя актера, покойный был его близким другом. Актер давно сотрудничал с менеджером.

«Мне будет его не хватать», — добавил Крис Роу.

Сайферса не стало в воскресенье, 4 августа, в штате Аризона. Актер известен благодаря ролям в фильмах «Побег из Нью-Йорка», «Туман», «Нападение на 13-й участок», франшизе «Хэллоуин». Также он снимался в сериалах «Санта-Барбара», «Она написала убийство», «Ангелы Чарли» и многих других.


Фото: YouTube