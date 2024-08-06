ГИМ представит выставку к 500-летию основания Новодевичьего монастыря

Государственный исторический музей анонсировал открытие выставки «Новодевичий монастырь. Вехи истории», приуроченной к юбилею основания этой древней православной обители.





Основанием для создания монастыря стало желание великого князя Василия III выполнить обет после взятия Смоленска в 1514 году. Город стал важным стратегическим объектом в затяжной войне с Польско-Литовским государством. В 1524 году, в честь военной победы и присоединения Смоленска к Московскому княжеству, в живописной излучине Москвы-реки был основан Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь.





На протяжении своей истории монастырь стал свидетелем значительных событий в русской истории. Его расположение рядом со Смоленской дорогой и старыми переправами через Москву-реку сделало его целью нападений крымских татар. В начале XVII века, в период Смуты, обитель неоднократно переходила из рук в руки. В 1612 году, во время освобождения Москвы от польских интервентов, здесь произошло одно из крупнейших сражений того времени.





Монастырь стал местом, где заканчивалась династия Рюриковичей и начиналась эпоха Бориса Годунова. Он также привлекал правителей династии Романовых и служил убежищем для царственных особ во время политических конфликтов в конце XVII века. Стены обители хранят воспоминания о политических заговорах, придворных интригах и народных волнениях.





Экспозиция представит множество исторических артефактов, среди которых — подлинные вкладные памятники XVI–XVII веков, связанные с известными личностями, такими как Иван Грозный и Борис Годунов. Посетители смогут увидеть портреты государственных и церковных деятелей различных эпох, а также произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря, включая выдающиеся образцы лицевого шитья и памятники русского церковного искусства.









Фото: Предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея