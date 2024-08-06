Вьетнамский театр кукол выступит в Мытищах

Художественный театр кукол из вьетнамского города Хайфон стал финалистом фестиваля «Имени Железкина». Труппа выступит в Доме культуры «Яуза» в Мытищах 12 сентября.





Театр завоевал место среди финалистов в категории «Лучший спектакль зарубежного театра кукол». Учреждение, основанное в 1969 году, активно сохраняет традиции вьетнамского кукольного фольклора, включая уникальное искусство театра кукол на воде.





В Мытищах артисты представят спектакль «Ритм родного города», в котором зрители смогут насладиться исполнением песни «Здравствуй, Вьетнам». В центре внимания окажутся вьетнамские девушки из деревни Кинь Бак, виртуозно управляющие куклами под современные музыкальные композиции.









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