Владимирский драмтеатр может открыться в ближайшее время

Владимирский областной академический театр драмы может открыться в ближайшее время после пожара, который случился четыре года назад. Об этом сообщил вице-губернатор региона Владимир Куимов на встрече с труппой.





Артистам пожелали новых успехов в начавшемся театральном сезоне. Вице-губернатор также высоко оценил результаты их работы в прошлом году. По словам Куимова, власти прекрасно понимают, насколько тяжело работать без собственной сцены.





Вице-губернатор заверил, что ситуация разрешится, а деньги на эти цели есть. Решение проблемы, отметил он, находится на самом высоком уровне.





«Понимаю, что собрались еще не в завершенном театре», — посочувствовал Куимов.





Минкультуры Владимирской области и правительство региона все профинансировало. Куимов подчеркнул, что продолжается работа с федеральным правительством по возвращению средств, замещению комиссионных расходов.









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