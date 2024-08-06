Показы правильного кино прошли по всей России

Музей Победы завершил второй этап Международного фестиваля правильного кино, который проходил с 12 июня 2024 года. В рамках мероприятия состоялось около 1700 кинопоказов.





Фестиваль собрал более 500 культурных площадок из 69 регионов России. Участниками стали федеральные и региональные музеи, включая музеи, участвующие в Международном проекте «Территория Победы», а также Ассоциацию исторических и военно-исторических музеев. В числе участников оказались центры патриотического воспитания, библиотеки и культурные центры. Например, в Кировской области, где в этом году отмечают 650-летие столицы, прошло около 120 показов на почти 20 площадках.





Представители Музея Победы отметили, что в рамках второго этапа фестиваля зрителям показали лучшие фильмы, основанные на традиционных ценностях, гуманизме и милосердии, которые помогают сохранять преемственность поколений.





В программу фестиваля вошли документальные и анимационные полнометражные и короткометражные ленты российского производства. Среди представленных фильмов оказались такие картины, как «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС», «Блокада. Всегда со мной», «Война и мир Владимира Басова», «Скрытые фигуры. Рельсовая война» и «Вначале было дело, или История русской промышленности. Империя Демидовых». Для юных зрителей организаторы подготовили анимационный фильм «Тайная комната». В итоге более 42 тысяч человек стали зрителями фильмов фестиваля.









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