В Петербурге пройдут предпремьерные показы мультсериала «Белые сны»

В Российском государственном музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге и Кандалакшском заповеднике Мурманской области 8 августа пройдут предпремьерные показы нового анимационного сериала о полярниках «Белые сны». Мероприятие организовано при поддержке Минприроды России и Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). В петербургском музее ожидается творческая встреча с создателями проекта, сообщили в пресс-службе ААНИИ.





На показах зрители смогут увидеть первые две серии сериала. В Санкт-Петербурге также пройдет встреча с ключевыми участниками проекта, среди которых режиссер Кирилл Федулов, сценарист Андрей Золотков, художники-постановщики Анастасия Кайяли, Анна Тимофеева и Никита Куссе-Тюз, работающие в ААНИИ.





Сериал «Белые сны» рассказывает о приключениях российских ученых-полярников на дрейфующей льдине в Арктике. Главные герои исследуют регион, запускают дата-центр, спасают медведей и взаимодействуют с животными с помощью своих изобретений, а также совершают научные открытия.





Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов отметил, что Россия ежегодно отправляет экспедиции в Арктику и Антарктиду. В этих экспедициях участвуют специалисты различных профессий, таких как метеорологи, гидрологи и биологи, которые объединены духом первооткрывательства и стремлением служить своей стране. Он подчеркнул, что именно о таких людях рассказывает проект «Белые сны».





В сериале также освещены научные открытия и экономические возможности региона, а зрителям представят элементы культурного наследия коренных народов Арктики, их традиции и образ жизни.





Производством «Белых снов» занимается анимационная студия «Паровоз» по заказу медиахолдинга «Цифровое телевидение» при поддержке Института развития интернета. Сериал уже получил признание на Всероссийском фестивале детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», завоевав призы в номинациях «Лучший анимационный сериал» и «Выбор зрителей». Ожидается, что премьера нового анимационного проекта состоится на платформе «Смотрим» 8 августа.









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