Звезда сериала «Слово пацана» подарил голос герою мультфильма

Звезда сериала «Слово пацана» подарил голос герою мультфильма

06.08.2024

Кинокомпания «Централ Партнершип» обнародовала трейлер испанского анимационного фильма «Как приручить бизона» под руководством режиссера Педро Солиса. Одного из персонажей озвучил звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Сюжет картины разворачивается в 1886 году и рассказывает о двух ирландских сиротах, Мэри и Томе, которые прибывают в шумный Нью-Йорк на океанском лайнере. Дети преодолели долгий путь, чтобы встретиться с дядей Найлом и получить наследство, но вскоре выясняется, что родственник живет в далекой Калифорнии. Почти без средств к существованию брат и сестра отправляются в увлекательное путешествие по Трансконтинентальной железной дороге. На их пути возникают захватывающие приключения, полные открытий, опасностей и судьбоносных встреч. В поисках нового дома они сталкиваются с коварными злодеями, находят неожиданных союзников и обретают особенного друга, который изменит их судьбы навсегда.

Создатели фильма стремились показать не традиционный образ дикого запада, а его яркую и разнообразную природу. Сценарист и продюсер Хорди Гасалл проехал по тому же маршруту, что и главные герои, чтобы лучше передать атмосферу.

В оригинальной версии картины персонажей озвучивают известные голливудские актеры, такие как Шон Бин, Стивен Грэм и Джемма Артертон. Для российского проката роли Мэри и Тома озвучили актрисы Ева Смирнова и Рузиль Минекаев. «Как приручить бизона» выйдет в российский прокат 22 августа.


Фото: YouTube