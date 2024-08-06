В Большом театре прошла последняя премьера сезона

В завершение 248-го театрального сезона на Камерной сцене Большого театра состоялась долгожданная премьера оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы». Постановку осуществили режиссер Ханс-Йоахим Фрай и дирижер Антон Гришанин.





После более чем сорокалетнего перерыва опера, ставшая символом веризма, вновь вернулась на сцену Большого театра. «Паяцы» завоевали признание благодаря множеству успешных постановок по всему миру и продолжают оставаться актуальными благодаря своему увлекательному сюжету и музыкальному языку.





Ханс-Йоахим Фрай рассказал о своей концепции постановки, которая переносит действие в эпоху немого кино. Он подчеркнул, именно в период музыкального веризма началось активное развитие кинематографа, что создало уникальную атмосферу.





Режиссер отметил, что это было удивительное время, когда на экраны вышли первые комедийные фильмы с такими звездами, как Бастер Китон и Чарли Чаплин. Фрай с энтузиазмом представил эту веристскую оперу в стилистике немого кино, что добавило новизны и свежести к классическому произведению.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва