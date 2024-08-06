Театр Табакова обозначил даты первых самостоятельных гастролей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил журналистам о первых самостоятельных гастролях театра Олега Табакова, которые состоятся в городе весной 2025 года. Ранее коллектив уже приезжал в город в рамках фестиваля оперы и балета.





Также губернатор отметил, что рассматривается возможность выступления московского театра «Современник». Развожаев на пресс-конференции рассказал, что сейчас активно обсуждается проведение гастролей театра Олега Табакова. Он выразил надежду на продолжение традиции, согласно которой в каждом фестивале оперы и балета «Херсонес» будет представлена драматическая часть, связанная с этим театром. Подробности гастролей станут известны позже.





Владимир Машков, директор Московского театра «Современник» и художественный руководитель театра Олега Табакова, подтвердил, что также ведутся переговоры о возможных гастролях «Современника» в Севастополе. Он упомянул о планах организовать творческий вечер, чтобы зрители могли познакомиться с артистами.





Машков добавил, что театр заинтересован в представлении своего премьерного спектакля «Наследники» и готов привезти разнообразные постановки. Он подчеркнул, что было бы замечательно, если бы оба театра — и «Современник», и театр Олега Табакова — смогли показать свои работы в Севастополе, чтобы зрители получили возможность увидеть все их достижения.









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