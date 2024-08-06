В Царском Селе завершился военно-исторический фестиваль

Масштабный военно-исторический фестиваль к 110-летию начала Первой мировой и 10-летию музея «Россия в Великой войне» завершился в Ратной палате Царского Села. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Гости фестиваля узнали, как выглядел первый в мире тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец». Также они познакомились с полевыми лагерями Российской императорской армии и понаблюдали за строевыми занятиями.





«На фестивале демонстрировали, как устроена полевая связь, и показывали фильмы об авиации и воздухоплавании начала XX века», — говорится в публикации Минкультуры в Telegram-канале.





На полях фестиваля также проходили конно-показательные выступления. В Минкультуры мероприятие оценили как живой захватывающий урок истории, в котором приняли участие несколько тысяч человек.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал