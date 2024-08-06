Зрители Театра на Малой Ордынке увидят «Мастера и Маргариту» в новом прочтении

В сентябре Театр на Малой Ордынке представит премьеру спектакля «Мастер и Маргарита. История любви». Художественный руководитель театра Евгений Герасимов поделился этой новостью в своем Telegram-канале.





Герасимов отметил, что работа над спектаклем представляет собой новое прочтение знаменитого романа Михаила Булгакова, который продолжает вызывать множество дискуссий и споров. Он подчеркнул, что постановка такого произведения — это сложная задача. Однако худрук выразил уверенность в том, что зрители оценят новую интерпретацию классики. Премьера запланирована на 13 сентября.





Напомним, в июне Герасимов сменил Сергея Газарова на посту художественного руководителя Театра сатиры. Газаров занимал эту должность с октября 2021 года. Кроме того, Герасимов продолжает руководить Театром на Малой Ордынке, где он был назначен в июле 2022 года. Ранее он подчеркивал, что объединение Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке не планируется и слияние трупп театров не обсуждается.









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