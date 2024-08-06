Актер из «Глухаря» Владимир Новицкий умер в 46 лет

Актер театра и кино Владимир Новицкий скончался на 47-м году жизни. Об этом стало известно благодаря порталу «Кино-театр.ру».





Артиста не стало 2 августа. Причина смерти не называется. Зрителям актер известен благодаря роли в телесериале «Глухарь».





Новицкий получил образование в ВТУ имени Щукина. Выпустился он в 1998 году. С 1998-го по 2002-й актер служил театру «Вернисаж». На экране он появлялся в фильмах «Анна Каренина» Карена Шахназарова, «Кодекс чести», «Студенты» и других.









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