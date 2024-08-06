Актер из «Глухаря» Владимир Новицкий умер в 46 лет

Актер Рузиль Минекаев озвучил героя анимационной ленты «Как приручить бизона».
Оперу «Паяцы» представили на Камерной сцене.
Творческий коллектив отправится в турне весной 2025 года.
Посвященный 110-летию начала Первой мировой войны и 10-летию музея «Россия в Великой войне» фестивал...
Худрук театра Евгений Герасимов анонсировал премьеру спектакля, которая состоится 13 сентября.
Актер Рузиль Минекаев озвучил героя анимационной ленты «Как приручить бизона».
Оперу «Паяцы» представили на Камерной сцене.
Творческий коллектив отправится в турне весной 2025 года.
Посвященный 110-летию начала Первой мировой войны и 10-летию музея «Россия в Великой войне» фестивал...
Худрук театра Евгений Герасимов анонсировал премьеру спектакля, которая состоится 13 сентября.
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С начала 2024 года в топ-50 бестселлеров равно распределились художественная литература и нон-фикшн.
Соответствующую разработку запустил учебный профиль «Сферум» в VK-мессенджере.
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Производством проекта занимается кинокомпания «Триикс медиа» по заказу Пятого канала.
06.08.2024