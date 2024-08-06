Российский книжный союз представил новый рейтинг книжных тенденций

Российский книжный союз опубликовал свежий рейтинг, который демонстрирует актуальные тенденции на книжном рынке. В этом году в топ-50 бестселлеров наблюдается равное распределение между художественной литературой и нон-фикшн, каждая категория занимает по 44% — это первый подобный случай.





Доля произведений отечественных авторов также значительно возросла, составив 40% по сравнению с 28% в 2022 и 2023 годах.





Лидером рейтинга стала серия фэнтези-романов «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю, которая собрала 92 миллиона рублей. На втором месте расположилась книга Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», заработавшая 34,3 миллиона рублей. Ранее она занимала первую позицию. Замыкает тройку снова Мосян Тунсю с циклом «Система «Спаси-Себя-Сам» для главного злодея», который принес 32,5 миллиона рублей.





Четвертое место заняла Анна Джейн с набором книг «Твое сердце будет разбито» и «По осколкам твоего сердца». Пятую позицию занимает нон-фикшн Алексея Ситникова под названием Karmalogic.





Среди самых популярных детских произведений выделяются «Гравити Фолз. Дневник 3» Роба Ренцетти и Алекса Хирша, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг и «Для самых маленьких» Корнея Чуковского.





В категории аудиокниг лидируют «Демон из Пустоши. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, Karmalogic Алексея Ситникова, «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.





Рейтинг был составлен Российским книжным союзом в сотрудничестве с «Читай-город — Буквоед», маркетплейсом Ozon, а также сервисами «Литрес» и MyBook. По данным исследования, читатели по-прежнему предпочитают бумажные книги (96%), при этом значительная часть покупок осуществляется в книжных магазинах (53%) и на маркетплейсах (43%). Кроме того, доля самиздата в аудиокнигах увеличилась более чем в два раза, достигнув 35% по сравнению с 15% в первом полугодии 2023 года.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва