Машков согласился рассмотреть Севастополь как региональную столицу «Золотой маски»

Председатель Союза театральных деятелей России и президент национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» Владимир Машков положительно оценил идею рассмотреть Севастополь в качестве региона для проведения этой престижной премии. Он озвучил свое мнение на пресс-конференции.





Машков отметил, что это предложение представляется ему очень перспективным. Он подчеркнул, что Севастополь обладает уникальным пространством, которое может стать как региональным, так и общероссийским центром для театральных мероприятий. По его словам, это позволит привозить в город лучшие театральные постановки, которые будут представлены на «Золотой Маске» ежегодно.





«Мне кажется эта идея она очень жизнеспособна», — добавил Машков.





Также председатель Союза театральных деятелей РФ сообщил о том, что артисты и местные жители с нетерпением ожидают открытия культурно-образовательного кластера, который строят в Севастополе по поручению президента России Владимира Путина. В этот комплекс войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета, а также музейный комплекс, включающий Российскую государственную художественную галерею.









Фото: Pixabay.com