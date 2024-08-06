Режиссер Маслов назвал интерес Китая к российскому кино шагом к копродукции

Режиссер и сценарист Антон Маслов представил свой фильм в жанре роуд-муви «Поехавшая» на фестивале российского кино, который проходит в Китае. Он отметил важность этого события для укрепления сотрудничества в области кинопроизводства между двумя странами.





Маслов подчеркнул, что фестиваль открывает новые возможности для продюсеров, позволяя создавать масштабные проекты с дополнительными рынками сбыта. В беседе с ТАСС режиссер выразил благодарность Госфильмофонду и Китайскому киноархиву за организацию российского фестиваля в КНР. Он поделился положительными ожиданиями от показов, отметив теплый прием зрителей.





«Вчера было открытие фестиваля, зал был полный. Люди покупают билеты и идут смотреть наше кино», — сказал режиссер.





Он добавил, что внимание китайских зрителей имеет большое значение, так как это способствует развитию копродукции.





Как сообщил режиссер, показы фильмов проходят в рамках фестиваля в трех городах, однако дополнительный прокат не планируется. Он также напомнил, что через месяц в Москве пройдет фестиваль китайского кино.





Фестиваль российского кино будет проходить до 11 августа в Пекине, Нанкине и Шэньчжэне. Организаторы сообщили, что зрителям представят семь художественных и анимационных фильмов отечественного производства, включая фантастическую ленту «Сто лет тому вперед», мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив», драму «Свет» и комедию «Поехавшая».









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