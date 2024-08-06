Более 100 участников погрузились в культуру России благодаря международной программе Академии «Меганом»

В понедельник, 5 августа, в арт-кластере завершилась программа для иностранных студентов «Таврида: создаем вместе». Академия творческих индустрий «Меганом», реализующая проект «Таврида.Арт» от Росмолодежи, на протяжении пяти дней была площадкой для международного общения и творчества.





В рамках программы 105 участников из 19 стран, включая Индию, Бангладеш, Нигерию, Сирию, Никарагуа, Конго, Ливан и Саудовскую Аравию, погрузились в культуру России и изучили молодежную политику страны. Все они — студенты вузов Крыма и Севастополя — объединились для создания совместных проектов, направленных на развитие международного молодежного сотрудничества.





По итогам программы участники сформировали смешанные команды и разработали десять идей проектов в сфере творческих индустрий. Они охватывают театры, литературу, новые медиа, музыку, кино и анимацию, дизайн и гастрономию. Среди предложенных проектов оказались мастер-классы по кулинарии различных стран, автобиографические фильмы об иностранных студентах, международная спартакиада, языковой лагерь, театр без слов и клуб адаптации иностранной молодежи к жизни в России.





Елизавета Цокур, лектор Российского общества «Знание» и заместитель директора Дирекции международного сотрудничества Севастопольского государственного университета, отметила уникальность программы для иностранных студентов.





«Впервые нам удалось собрать на такое знаковое мероприятие молодых лидеров из разных стран и познакомить ребят с возможностями, которые дает наша страна для молодежи, ведь Россия обладает передовым опытом в развитии молодежной политики», — сказала она.





Программа была организована при поддержке Севастопольского государственного университета, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и филиала Российского общества «Знание» в Севастополе. Эксперты этих учреждений выступили в качестве спикеров.





Жанна Куляева, заместитель директора Центра международных образовательных проектов подготовительного отделения КФУ, рассказала о том, как программа помогла студентам из разных стран научиться слышать друг друга и взаимодействовать. Она отметила важность работы в смешанных командах для выхода участников из зоны комфорта и развития уверенности в общении на иностранном языке.





В ходе программы участники узнали о возможностях и перспективах развития молодежной политики, молодежных объединениях и движениях, грантовой поддержке инициатив и успешных практиках реализации творческого потенциала молодежи в регионе.









Фото: предоставлено пресс-службой арт-кластера «Таврида»