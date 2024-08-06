Артисты театра Табакова прошли спецподготовку для ленты по повести «В списках не значился»

В сентябре начнутся съемки фильма, основанного на повести Бориса Васильева «В списках не значился». Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил, что артисты театра прошли специальную подготовку в полевых условиях.





Машков выразил радость по поводу участия большинства актеров и студентов Театральной школы Олега Табакова в этом проекте. Он отметил, что для качественной работы над серьезной картиной коллективу необходимо было пройти военную подготовку.





«Ребята в течение 10 дней были в полях, учились по уставу 1938 года, жили в палатках, отражали нападение противника, выходили в ночные дозоры», — поделился Машков с участниками пресс-конференции в Севастополе.





Худрук подчеркнул, что этот опыт стал для молодых актеров важным уроком о ответственности за себя и своих товарищей. Машков добавил, что съемки фильма начнутся в Бресте, а под Москвой создают масштабные декорации. Кинооператором проекта стал Игорь Гринякин, с которым Машков ранее сотрудничал на фильме «Движение вверх».





В июле худрук театра также сообщил о начале подготовки к полнометражному фильму по повести Васильева в сотрудничестве с Тимуром Вайнштейном и продюсерской компанией 1-2-3 Production. Главную роль лейтенанта Николая Плужникова исполнит Владислав Миллер, а небольшую роль сыграет сам Владимир Машков.









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