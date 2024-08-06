В Санкт-Петербурге завершились съемки мелодрамы «Княжна милосердия».



Производство исторического фильма осуществляет продюсерский центр «Браво».



Главные роли в проекте сыграли Денис Нурулин, Соня Присс, Мария Порошина, Александр Балуев, Дмитрий Ульянов, Максим Иванов, Айсун Гювен (Aysun Güven), Эдип Зейдан (Edip Zeydan), Толга Менди (Tolga Mendi) и другие. Режиссер фильма — Леонид Белозорович.



Телевизионная премьера фильма состоится на телеканале «Россия».



«В основе телесериала лежит история Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В сценарии мы опирались на русскую литературу: Лермонтов, Толстой, Достоевский... Нашей задачей было сохранить язык общения людей того времени, их взаимоотношения и, конечно же, быт. Все-таки это совсем другая эпоха. Хотелось бы воссоздать ее настолько, чтобы зритель доверял происходящему на экране», — рассказал о проекте постановщик.



Съемки проекта проходили в Кисловодске, Пятигорске, в Приэльбрусье на высоте 1890 метров над уровнем моря, в Стамбуле, в деревне на берегу Эгейского моря и в Санкт-Петербурге.





Фото: телеканал "Россия"