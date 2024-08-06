Стали известны кураторы юбилейного Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур

В Санкт-Петербурге с 12 по 14 сентября 2024 год пройдет X международный форум объединенных культур.



Тема года форума обозначена как «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?».



«Культура — универсальный язык, который объединяет людей. В рамках Форума мы обсудим тенденции и актуальные векторы развития современной культурной среды, включая темы культурного суверенитета и глобализма. В деловую программу войдут дискуссии в рамках 10 тематических секций, для каждой из которых был выбран отдельный куратор», — отметила председатель оргкомитета форума, вице-премьер Татьяна Голикова.



Организаторы форума объявили кураторов секций юбилейного форума. Так, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.рф» Игорь Шувалов возглавит секцию «Деловая культура», генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов возьмет на себя пять дискуссий и шоу-программу секции «Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет».



Исследовать «Право на наследие в многополярном мире» будет заместитель министра науки и высшего образования РФ, сопредседатель Ассоциации «РИО» Константин Могилевский. Секцию «Культурное наследие: традиции и современность» возглавит директор Российского этнографического музея Юлия Купина.



Тему «Театров» будут курировать художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, «Кино» — председатель совета директоров киностудии «Ленфильм» Федор Бондарчук, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов.



Секции «Музеи» и «Цирк» возглавят генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев Михаил Пиотровский и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.



Вопросы «Медийной культуры» возьмет на себя первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман. Генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова и российский пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев вместе с экспертами поделятся опытом российского и международного концертного менеджмента на дискуссиях «Музыкальной культуры».









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