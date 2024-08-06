В Москве в третий раз пройдет Международный детский культурный форум

В Москве пройдет Международный детский культурный форум.



Мероприятие стартует 22 августа и продлится до 24 августа. Площадкой форума станет Московский дворец пионеров.



Международный детский культурный форум пройдет в третий раз, его организатором выступает Министерство культуры России и Росконцерт.



«В этом году к нам приедут более 2 тысяч талантливых ребят в возрасте от 12 до 17 лет со всей России и из-за рубежа. На сегодняшний день ожидаются делегации из 15 зарубежных стран. Мы ждем наших друзей из Индии, Египта, Сербии, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии. Планируют участие Босния и Герцеговина, Китай, Бразилия, Приднестровье, Сирия, Туркменистан, Узбекистан, Иордания, Ливия», — рассказала Министр культуры РФ Ольга Любимова на прошедшей пресс-конференции, посвященной Форуму.



В течение трех дней ребята примут участие в шести творческих направлениях, объединивших более 60 мероприятий. Участников Форума ждет насыщенная экскурсионная программа.



Кураторами направлений станут выдающиеся деятели культуры Эдгар Запашный, Сергей Безруков, Егор Дружинин, Дмитрий Бак, Елена Проничева, Гавриил Гордеев, Ольга Хомова.



Специальным форматом Форума в этом году станет хакатон «Цифровизация в культуре», участники которого обсудят, как при помощи цифровых технологий в будущем изменятся учреждения культуры.





В рамках Форума состоится финал «Конкурса детских инициатив» в сфере культуры и искусства.

В программу также вошли международная сессия «Культурная дипломатия», квиз «Знание. Культура. Семья», «Культурный поединок», совместная с фондом «Защитники Отечества» акция и многое другое.



В программу также вошли международная сессия «Культурная дипломатия», квиз «Знание. Культура. Семья», «Культурный поединок», совместная с фондом «Защитники Отечества» акция и многое другое.

Фото предоставлено организатором Форума