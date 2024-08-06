Капремонт Театра балета Леонида Якобсона в Петербурге завершат в 2025 году

Капитальный ремонт и реставрация здания Театра балета Леонида Якобсона в Санкт-Петербурге завершатся в 2025 году, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.



Глава города осмотрел ход работ в здании на улице Маяковского.



«В 2021 году мы приступили к ремонтным работам. Сейчас работы уже на стадии завершения. В 2025 году завершим, сделаем благоустройство», — сказал Беглов, добавив, что также будет приведен в порядок расположенный рядом с театром жилой дом.



Работы по ремонту и реставрации здания театра проводятся поэтапно.



Художественный руководитель — директор театра Андриан Фадеев сообщил, что в настоящее время готовы два флигеля театра, они оснащены системой вентиляции, кондиционирования, профессиональным оборудованием, теплым полом.









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