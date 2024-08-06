Продолжается прием заявок на лучший памятник участникам СВО

Продолжается прием заявок на лучший памятник участникам СВО

06.08.2024

Продолжается прием заявок на лучший проект памятника участникам специальной военной операции, передает пресс-служба Министерства культуры России.

Всероссийский архитектурный конкурс проводят Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» и комитет архитектуры и градостроительства Волгоградской области.

Монумент планируется установить в Центральном районе Волгограда на территории Мемориального парка у подножия Мамаева кургана.

К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники, мастера или мастерские, творческие коллективы.

Прием заявок будет осуществляться до 23 августа, итоги подведут 20 декабря 2024 года.


Фото: пресс-служба Минкультуры России