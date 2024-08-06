Более 1700 детей из новых регионов побывали в Москве с начала лета

С начала лета в рамках программы культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85» в Москве побывали более 1750 детей, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Дети побывали на экскурсиях, увидели знаковые и исторические места столицы, покатались по Москве-реке.



Инициированный Минкультуры проект реализуется Росконцертом, его оператором выступает Мосгортур.



Отмечается, что с 5 августа в «Культурную карту» был добавлен Ростов-на-Дону. С 5 августа также стартовало путешествие в Тулу и Ясную Поляну для двух групп детей из ЛНР и ДНР.



«Помимо обзорных экскурсий и прогулок по историческим местам города школьников ждет посещение одного из старейших музеев России — Тульского государственного музея оружия, экскурсия по интерактивной экспозиции „Мой адрес всегда: Тула“ в выставочном центре „Л.Н.Т.“ и посещение Тульского военно-исторического музея в атриуме Кремля. После этого группа отправится в Ясную Поляну, в программе — экскурсии, мастер-классы, катание в экипаже и моноспектакль „История рода Толстых — история России“», — говорится в сообщении ведомства.



С 4 по 18 августа в столице побывают 14 групп школьников.









Фото: пресс-служба Минкультуры России