Начались съемки нового сезона сериала «Великолепная пятерка»

Стартовали съемки нового сезона сериала «Великолепная пятерка», передает Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).



Производством проекта занимается кинокомпания «Триикс медиа» по заказу Пятого канала.



В новом сезоне проекта оперативники — подполковник Андрей Голованов и его команда столкнутся с интересными расследованиями и изменениями в личной жизни.



Авторами сценария проекта выступили Алексей Рыбин, Тимур Галимов, Илья Вискинд, Илья Стулов, Елена Цвентух, Татьяна Столбова и другие.



В актерский состав вошли Павел Григорьев, Андрей Горбачев, Алексей Красноцветов, Нодар Джанелидзе, Константин Гришанов, Егор Кутенков, Сергей Шоколов, Анна Лутцева, Виктор Выбриенко, Юлия Зоркина и другие.









Фото: пресс-служба "Триикс медиа"