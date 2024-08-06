Участники фестиваля «Савальские россыпи» в Воронежской области создадут вышитый ковер

На фестивале «Савальские россыпи» в Воронежской области участники впервые создадут вышитый ковер, сообщили организаторы мероприятия.



XX межрегиональный фестиваль пройдет 10 августа в Терновском муниципальном районе Воронежской области.



Отмечается, что участники фестиваля впервые создадут «Савальских россыпей ковер», каждый желающий сможет ставить свой «стежок» в арт-полотне. В центре полотна будет выткано название фестиваля.



Программа фестиваля «Савальские россыпи» включает тематические интерактивные площадки, творческие лаборатории, выставку-ярмарку, работу сельских подворий с реконструкцией семейного крестьянского быта.



В рамках гала-концерта на фестивале выступят 36 коллективов.









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