Участники фестиваля «Савальские россыпи» в Воронежской области создадут вышитый ковер

06.08.2024

Участники фестиваля «Савальские россыпи» в Воронежской области создадут вышитый ковер
На фестивале «Савальские россыпи» в Воронежской области участники впервые создадут вышитый ковер, сообщили организаторы мероприятия.

XX межрегиональный фестиваль пройдет 10 августа в Терновском муниципальном районе Воронежской области.

Отмечается, что участники фестиваля впервые создадут «Савальских россыпей ковер», каждый желающий сможет ставить свой «стежок» в арт-полотне. В центре полотна будет выткано название фестиваля.

Программа фестиваля «Савальские россыпи» включает тематические интерактивные площадки, творческие лаборатории, выставку-ярмарку, работу сельских подворий с реконструкцией семейного крестьянского быта.

В рамках гала-концерта на фестивале выступят 36 коллективов.


Фото: Pixabay.com