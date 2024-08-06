Ольга Любимова обсудила с врио губернатора Калининградской области строительство культурно-образовательного комплекса

Дети побывали на экскурсиях, увидели знаковые и исторические места столицы, покатались по Москве-рек...
Производством проекта занимается кинокомпания «Триикс медиа» по заказу Пятого канала.
XX межрегиональный фестиваль пройдет 10 августа в Терновском муниципальном районе Воронежской област...
Участники встречи также поговорили о подготовке к проведению фестиваля короткометражного и дебютного...
В продолжении проекта сюжет будет разворачиваться вокруг построенного в Полярном нового автомобильно...
Дети побывали на экскурсиях, увидели знаковые и исторические места столицы, покатались по Москве-рек...
Производством проекта занимается кинокомпания «Триикс медиа» по заказу Пятого канала.
XX межрегиональный фестиваль пройдет 10 августа в Терновском муниципальном районе Воронежской област...
Участники встречи также поговорили о подготовке к проведению фестиваля короткометражного и дебютного...
В продолжении проекта сюжет будет разворачиваться вокруг построенного в Полярном нового автомобильно...
Прием заявок для участия в конкурсе по направлениям «национальный фильм» и «иное аудиовизуальное про...
Под руководством наставников студенты проведут работы на объектах Вологодского кремля и Спасо-Прилуц...
О кончине Абрамова в соцсетях сообщил замдиректора Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Алек...
Уникальная находка обнаружена в Оймяконском районе Якутии на участке горных работ.
Выступление прошло в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».
Организаторы ожидают до 7 тысяч зрителей.
ВЭФ состоится с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Выступление состоится 14 сентября и станет завершающим мероприятием в рамках реализации гранта Минис...
Создатель фильмов «Экстаз» и «Необратимость» был замечен в ночных клубах.
Фестиваль «Берега дружбы» прошел в Таганрогском художественном музее.
К своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи.
Съемки фильма прошли в Москве и области, а также в Пермском крае.
Производство новых серий начнется в 2025 году.
Темой мероприятия стали сны.
Экспозиция будет называться «От Красных ворот».
06.08.2024