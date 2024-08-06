Ольга Любимова обсудила с врио губернатора Калининградской области строительство культурно-образовательного комплекса

Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных.



Об этом министр сообщила в Telegram.



«Обсудили с Алексеем Беспрозванных строительство культурно-образовательного комплекса в Калининграде. Также поговорили о подготовке к проведению фестиваля короткометражного и дебютного кино „Короче“. Это большой праздник для жителей региона и важное событие для всей индустрии», — говорится в сообщении.



Глава Минкультуры пожелала успехов региональным властям в реализации планов.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova