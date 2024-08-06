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  • Ольга Любимова обсудила с врио губернатора Калининградской области строительство культурно-образовательного комплекса

Ольга Любимова обсудила с врио губернатора Калининградской области строительство культурно-образовательного комплекса

06.08.2024

Ольга Любимова обсудила с врио губернатора Калининградской области строительство культурно-образовательного комплекса
Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Об этом министр сообщила в Telegram.

«Обсудили с Алексеем Беспрозванных строительство культурно-образовательного комплекса в Калининграде. Также поговорили о подготовке к проведению фестиваля короткометражного и дебютного кино „Короче“. Это большой праздник для жителей региона и важное событие для всей индустрии», — говорится в сообщении.

Глава Минкультуры пожелала успехов региональным властям в реализации планов.


Фото: t.me/olga_b_lyubimova