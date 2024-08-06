Завершились съемки нового сезона комедии «Полярный»

Завершились съемки четвертого сезона комедии «Полярный».



Над проектом работают кинокомпания 1-2-3 Production и телеканал ТНТ.



В продолжении проекта сюжет будет разворачиваться вокруг построенного в Полярном нового автомобильного завода. Вместе с деловыми партнерами в Полярный проникла китайская мафия, которая использует работу завода для прикрытия нелегальной деятельности.



В новом сезоне к своим ролям вернутся Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Мария Кравченко, Елена Воробей, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и другие. В съемках также приняли участие зарубежные актеры.



Съемки нового сезона проходили в Мурманской области и Салехарде. Режиссером проекта выступил Радик Рахимов.



Премьера четвертого сезона состоится на ТНТ.









Фото: пресс-служба ТНТ