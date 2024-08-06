В Калининградской области стартовал прием заявок на рибейты кинокомпаниям

В Калининградской области стартовал прием заявок на участие в третьем конкурсе 2024 года по предоставлению субсидий кинокомпаниям, проводившим съемки на территории региона, передает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.



Прием заявок для участия в конкурсе по направлениям «национальный фильм» и «иное аудиовизуальное произведение» осуществляется с 14 августа по 2 сентября 2024 года.



Ранее сообщалось, что в Калининградской области выделено порядка 50 млн рублей на компенсацию части затрат на съемки фильмов и музыкальных клипов в 2024 году. Рибейты компенсируют часть затрат на создание кинофильмов и музыкальных клипов.









Фото: Pixabay.com