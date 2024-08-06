В Калининградской области стартовал прием заявок на рибейты кинокомпаниям

Прием заявок для участия в конкурсе по направлениям «национальный фильм» и «иное аудиовизуальное про...
Под руководством наставников студенты проведут работы на объектах Вологодского кремля и Спасо-Прилуц...
О кончине Абрамова в соцсетях сообщил замдиректора Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Алек...
Уникальная находка обнаружена в Оймяконском районе Якутии на участке горных работ.
Выступление прошло в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».
Прием заявок для участия в конкурсе по направлениям «национальный фильм» и «иное аудиовизуальное про...
Под руководством наставников студенты проведут работы на объектах Вологодского кремля и Спасо-Прилуц...
О кончине Абрамова в соцсетях сообщил замдиректора Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Алек...
Уникальная находка обнаружена в Оймяконском районе Якутии на участке горных работ.
Выступление прошло в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».
Организаторы ожидают до 7 тысяч зрителей.
ВЭФ состоится с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Выступление состоится 14 сентября и станет завершающим мероприятием в рамках реализации гранта Минис...
Создатель фильмов «Экстаз» и «Необратимость» был замечен в ночных клубах.
Фестиваль «Берега дружбы» прошел в Таганрогском художественном музее.
К своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи.
Съемки фильма прошли в Москве и области, а также в Пермском крае.
Производство новых серий начнется в 2025 году.
Темой мероприятия стали сны.
Экспозиция будет называться «От Красных ворот».
Выставка открылась 5 августа.
Мультиформатный фестиваль длился три дня.
Снос начался после объявления о реконструкции, которое появилось недавно на фасаде здания.
Премьера венгерского режиссера Миклоша Габора Кереньи (Керо) пройдет на сцене Государственного театр...
Солист коллектива больше не может петь.
06.08.2024