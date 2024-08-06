В Вологодской области стартовала работа выездной школы реставрации

В Вологодской области стартовала выездная школа реставрации при участии 17 начинающих художников и архитекторов.



Под руководством наставников студенты проведут работы на объектах Вологодского кремля и Спасо-Прилуцкого Дмитриева монастыря. Учащиеся помогут привести в порядок иконы из храмов, сообщает ТАСС.



По словам председателя Вологодского отделения Союза реставраторов России и древлехранителя Вологодской епархии Ольги Соколовой, в этом году, помимо художников, в школе принимают участие и архитекторы.



«Научно-образовательный проект „Выездная школа реставрации“ проводится с 5 по 12 августа на объектах культурного наследия — Вологодского кремля и Спасо-Прилуцкого монастыря. В нем приняли участие 17 студентов из Ростова-на-Дону, Воронежа, Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Пензы, Красноярска и Ельца», — рассказала реставратор.



Отмечается, что часть группы работает в Спасо-Прилуцком монастыре на базе мастерской древлехранилища, остальные — в Вологодском кремле. Студенты под руководством опытных мастеров отработают технологии и методики реставрации.



«Отреставрированные иконы вернутся в храмы и займут там свои места. Одна икона вернется в Воскресенский Горицкий женский монастырь, что под Кирилловом, который в этом году отмечает 480 лет со дня основания», — рассказала специалист.









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