Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова получит уникальный экспонат — рог шерстистого носорога вместе с мумифицированной тушей, обнаруженной партнерами университета.



Уникальные находки обнаружены в Оймяконском районе Якутии на участке горных работ.



«Это поистине уникальная находка, которая позволит нам глубже изучить историю региона, ее древнюю фауну, климат и геологические условия. Мы благодарим наших партнеров за передачу ценной находки и вклад в изучение фауны. Это не просто ценный экспонат для Музея мамонта, но и невероятный ресурс для научных исследований. Отмечу, что передача находки университету — яркий пример того, как сотрудничество бизнеса и науки может приносить пользу всему региону», — подчеркнул ректор СВФУ Анатолий Николаев.



По словам старшего научного сотрудника — заведующего лабораторией Музея мамонта СВФУ Максима Чепрасова, находка представляет большую научную ценность. Ранее в Якутии были найдены всего пять останков шерстистых носорогов с мягкими тканями. Обнаружение новых останков позволит получить ранее неизвестные сведения о жизни представителя мамонтовой фауны.



«Передача рога шерстистого носорога в дар СВФУ является значимым событием. До сегодняшнего дня в коллекции Музея мамонта столь редкой находки не было. В новейшей истории СВФУ это первая такая находка — туша шерстистого носорога с мягкими тканями. Переданный рог является задним (лобным). По морфологическим параметрам принадлежал половозрелой особи», — рассказал Максим Чепрасов.