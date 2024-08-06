Балет Игоря Моисеева впервые за 10 лет выступил в Херсонесе Таврическом

Впервые за 10 лет в Херсонесе Таврическом выступил балет Игоря Моисеева, передает Министерство культуры России.



Выступление прошло в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес». Зрителям представили программу «Классика Игоря Моисеева», куда вошли русский танец «Лето», калмыцкий танец, татарочку-черноморочку, сюиты молдавских и греческих танцев, легендарное моисеевское «Яблочко».



«Мы привезли программу [„Классика Игоря Моисеева“], которая объехала весь мир и имела огромный успех. Ансамбль сегодня развивается точно так же, как он развивался при Игоре Александровиче Моисееве, мы следуем всем его заветам», — рассказала художественный руководитель — директор ансамбля Елена Щербакова.



Последнее выступление ансамбля в Севастополе прошло в 2014 году.



Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев отметил важность проведения фестиваля, который стал значимым событием для города и жителей.









Фото: пресс-служба Минкультуры России