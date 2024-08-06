Сцены сражений разных эпох покажут на фестивале «Южный рубеж» в Челябинской области

06.08.2024
В Челябинской области пройдет фестиваль «Южный рубеж».
Мероприятие пройдет 10 августа, на нем будут представлены сцены сражений разных эпох. Организаторы ожидают до 7 тысяч зрителей, передает
ТАСС.
«В этом году на фестивале будет 150-200 непосредственных участников из 12 регионов России. Также ожидаем от 5 тыс. до 7 тыс. посетителей. Будут реконструкции сражений IX — XI веков. Древняя Русь — наш основной уклон. Также будут реконструкции XIV, XV, XVI веков, Первой и Второй мировых войн», — приводит агентство слова организатора фестиваля Игоря Ращектаева.
Организатор добавил, что на фестивале выступят порядка пяти фольклорных коллективов, будут работать свыше 150 торговых точек мастеров народных промыслов.
Впервые на мероприятии представят эпоху средней бронзы Аркаима и Алакульской культуры, историю становления и развития Оренбургского казачьего войска.