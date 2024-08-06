Воронежская филармония завершит празднование 225-летия Пушкина концертом Зинаиды Царенко

В Воронежской филармонии празднование 225-летие Пушкина завершится концертом звезды Мариинского театра Зинаиды Царенко, передает пресс-служба учреждения.



Выступление состоится 14 сентября и станет завершающим мероприятием в рамках реализации гранта Министерства культуры РФ «Времена года с Пушкиным. К 225-летию со дня рождения».



В программу концерта «Шедевры вокальной музыки» войдут произведения отечественных и зарубежных композиторов. Царенко выступит в сопровождении концертмейстера Яна Гранквиста. Ведущей вечера будет заслуженный работник культуры РФ Валентина Головина.



Ранее в рамках реализации проекта прошли показы постановок «Метель», «Весна, весна, пора любви», «Барышня-крестьянки», концерт «Симфоническая Пушкиниана».









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